Бондаренко Ив. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Ив. Мих.

Бондаренко Ив. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондаренко Ив. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Казач. Лагеря

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.