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Комаров Афан. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Комаров Афан. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Богородицкой.

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