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Михалцов Дмитр. Викт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михалцов Дмитр. Викт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд, Топорской, д. Юрова

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