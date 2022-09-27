Аксенчук Савва Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенчук Савва Иван.

Аксенчук Савва Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аксенчук Савва Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, с. Корокуцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.