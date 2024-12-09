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Скакун Яков Денисов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скакун Яков Денисов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Мостовской, Рудаковка

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