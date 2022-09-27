Шлыков Федор Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлыков Федор Ив.

Шлыков Федор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шлыков Федор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, д. Покало-Никол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.