Тимошенко Климентий Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Климентий Поликарпов

Тимошенко Климентий Поликарпов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимошенко Климентий Поликарпов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Андреевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.