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Попцов Илья Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попцов Илья Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Аскинская

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