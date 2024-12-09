Мишугин Ив. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишугин Ив. Степ.

Мишугин Ив. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мишугин Ив. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Чермасан., с. Ивановки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.