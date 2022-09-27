Неручев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеручев Василий Петрович

Неручев Василий Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Неручев Василий Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Андреевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.