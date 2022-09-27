Прокофьев Тим. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Тим. Степ.

Прокофьев Тим. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прокофьев Тим. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Воршинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.