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Павлов Мих. Павлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павлов Мих. Павлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Осташковский уезд, Павлиховск., д. Заборок

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