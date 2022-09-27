Фалеев Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФалеев Федор Петрович

Фалеев Федор Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фалеев Федор Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Благодарненский уезд, Рагули с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.