Матяш Максим Иосиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатяш Максим Иосиф.

Матяш Максим Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матяш Максим Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Юсковцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.