Верозуб Тарас Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерозуб Тарас Андр.

Верозуб Тарас Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Верозуб Тарас Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, м. Мокиевка.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.