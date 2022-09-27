Макаров Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Иван Иванов

Макаров Иван Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макаров Иван Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Корчевский уезд, Каирской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.