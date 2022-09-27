Мандажи Антон Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандажи Антон Вас.

Мандажи Антон Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мандажи Антон Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Теплицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.