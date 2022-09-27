Ефремов Борис Николаев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Борис Николаев.

Ефремов Борис Николаев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефремов Борис Николаев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Медынский уезд, Барсуковской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.