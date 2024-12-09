Бузаевский Артем Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузаевский Артем Кузьмич

Бузаевский Артем Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бузаевский Артем Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Литвиновская, с. Литвиновск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.