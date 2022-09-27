Ильин Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Даниил Иванович

Ильин Даниил Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильин Даниил Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Даниловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.