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Сердюк Григорий Демьянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сердюк Григорий Демьянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Славянская, с. Н.-Славянск.

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