Степанченко Игн. Лук. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанченко Игн. Лук.

Степанченко Игн. Лук.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанченко Игн. Лук.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Городищен., д. Писарице

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.