Федько Аверьян Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедько Аверьян Иван.

Федько Аверьян Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федько Аверьян Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Канской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.