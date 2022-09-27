Хафдинов Тахватула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХафдинов Тахватула

Хафдинов Тахватула

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хафдинов Тахватула
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Турекской, д. Кушки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.