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Алясов Афанасий Потапов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алясов Афанасий Потапов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Панинская, д.Вежиново

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