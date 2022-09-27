Блия Фридрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлия Фридрих

Блия Фридрих

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Блия Фридрих
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Рижский уезд, Олайской, д. Блия

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.