Соколов Василий Иосиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Василий Иосиф.

Соколов Василий Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Василий Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Михайловской, Н.-Алексеев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.