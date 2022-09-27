Козаров Григ. Юлт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозаров Григ. Юлт.

Козаров Григ. Юлт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козаров Григ. Юлт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Туринский уезд, Таборской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.