Гальдонский Абрам Мовшович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГальдонский Абрам Мовшович

Гальдонский Абрам Мовшович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гальдонский Абрам Мовшович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Трокский уезд, м.Короново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.