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Филанович Степ. Вак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филанович Степ. Вак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Мозырский уезд, Хорской.

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