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Бамбуркин Абрам Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бамбуркин Абрам Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Тенишевской

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