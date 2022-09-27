Бояков Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояков Павел Федорович

Бояков Павел Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бояков Павел Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Ершичская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.