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Аптрахман Ахмет Сафимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аптрахман Ахмет Сафимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Имилеевской

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