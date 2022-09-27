Лепилов Александр Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепилов Александр Петр.

Лепилов Александр Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лепилов Александр Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Кочневск., д. Буньково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.