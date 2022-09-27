Балабин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалабин Александр

Балабин Александр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балабин Александр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Рузский уезд, Марьевск., д. Крюково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.