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Грызин Федор Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грызин Федор Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Калязинский уезд, Талдомской, д. Ахтимие…

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