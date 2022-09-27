Кирсанов Мих. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанов Мих. Иван.

Кирсанов Мих. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирсанов Мих. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Волоколамский уезд, Буйгородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.