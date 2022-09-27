Колокольцев Сергей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолокольцев Сергей Степанов

Колокольцев Сергей Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колокольцев Сергей Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Кашпирской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.