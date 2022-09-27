Орлов Степан Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Степан Васил.

Орлов Степан Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орлов Степан Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Трехъизбенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.