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Кащеев Ив. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кащеев Ив. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, гор. Осы

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