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Савочкин Никита Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савочкин Никита Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, с. Покост.

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