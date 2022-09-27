Кожухарь Федор Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожухарь Федор Дм.

Кожухарь Федор Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожухарь Федор Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Фалешской, с. Устое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.