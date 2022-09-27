Никифоров Макар Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Макар Григорьев

Никифоров Макар Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никифоров Макар Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Угличский уезд, Плахтиевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.