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Истомин Ив. Прохор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Истомин Ив. Прохор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Нолинский уезд, Талоключинск.

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