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Куринтяев Дан. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куринтяев Дан. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Оверск.

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