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Заславский Янк. Айзик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заславский Янк. Айзик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, м.Кривой Рог

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