Гурцкая Дементий Церкат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурцкая Дементий Церкат.

Гурцкая Дементий Церкат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гурцкая Дементий Церкат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Зугдидский уезд, с. Абастан

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.