Татьянчиков Платон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьянчиков Платон Михайлович

Татьянчиков Платон Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Татьянчиков Платон Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Бетьковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.