Юсупов Ахматдин Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупов Ахматдин Юсупович

Юсупов Ахматдин Юсупович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юсупов Ахматдин Юсупович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Никольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.