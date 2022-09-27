Овод Кондр. Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвод Кондр. Марков

Овод Кондр. Марков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овод Кондр. Марков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Капустинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.